OTSE kell 21.40: "Suud puhtaks" lahkab korruptsiooni

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Novembrist jõustub platvormipõhist taksovedu reguleeriv seadus, mis toob Uberi- ja Taxify-sugused ettevõtted senisest õiguslikust vaakumist välja. Teisipäeval majandusministeeriumilt sel teemal ülevaate saanud riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester kinnitas, et ettevalmistused seaduse rakendumiseks on tehtud.

Mustkunstnike hulgas on vähe naisi, aga veel vähem eestlannasid, eriti vähesed neist on aga maailma tipus. "Pealtnägija" tutvus 29-aastase Irene Kivastega, kes elab ja töötab Itaalias ning on Eesti edukaim naismustkunstnik.

Rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi järgi on Eesti enam kui 170 riigi seas kõrgel 22. kohal. See näitab, et korruptsiooni tajutakse Eestis suhteliselt vähe. Ometi kuuleme üha uusi juhtumeid väiksemates ja suuremates linnavalitsustes, valdades. Kas hindame korruptsioonitaset adekvaatselt?

