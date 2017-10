Vakra: Keskerakond näitas, et pole muutusteks valmis

Sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna juht Rainer Vakra on pettunud Keskerakonna otsuses jääda Tallinna valitsema üksinda, mis on tema hinnangul märk sellest, et Keskerakond ei ole muutusteks valmis.

"Nad jätkavad edgarsavisaareliku monopoliga Tallinna linna juhtimist. Nad ei soovi seda, et nende kõrval oleks tõsine partner. Otsiti puudlit ja me ütlesime selgelt välja, et sellega me nõus pole," ütles Vakra ERR-ile.

Vakra sõnul ei olnud Keskerakonnale ilmselt meeltmööda SDE soov, et läbirääkimiste eeldus on kokkuleppe, et tulevikus tehakse otsuseid konsensuslikult ja mõlemal parteil säilib vetoõigus.

Teine kurb märk oli Vakra sõnul see, et Keskerakond ei toetanud mõtet Helve Särgava saamisest volikogu esimeheks. Vakra sõnul esitavad nad Särgava kandidatuuri sellele vaatamata.

ERR-i andmeil oli just Särgava küsimus Keskerakonna jaoks ületamatu ja partei esitab volikogu esimehe kohale ilmsel Mihhail Kõlvarti.

Vakra ütles, et Keskerakonna võim pealinnas on nagu puu, mis on 12 aastat kõveraks kasvanud. "Ja nad tegelikult ei soovi seda puud sirgeks koolutada. See on nende otsus, aga Tallinna arengu ja Tallinna linnaelanike seisukohast on see kurb ja vale otsus."

Suhetele Toompea valitsusliidus Keskerakonna kolmapäevane otsus Vakra hinnangul kasuks ei tule. Samas on seni suutnud kolm erakonda valitsuse tasandi poliitika Tallinna omast lahus hoida.

"Aga on selge osa Keskerakonnast, kes ei oska ega teha teha koostööd ja see ei kergenda tänast olukorda riigivalitsemises," ütles Vakra.