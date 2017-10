Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

USA miljardär ja endine New Yorgi linnapea Michael Bloomberg ütles Bostonis toimunud tehnoloogiakonverentsil, et 2016. aasta Suurbritannia rahvahääletusel vastu võetud otsus Euroopa Liidust lahkuda oli enneolematult loll tegu.

Tallinna linnapea Taavi Aas (KE) ja Tartu linnapea Urmas Klaas (RE) lubasid, et uueks valitsemisperioodiks pööratakse tähelepanu tugevalt linnavalitsuse tegemiste läbipaistvusele. Kui oleks võimalik, võiks kiirelt üle võtta Helsingi linna infojagamise mudeli, märkis Taavi Aas. Airi Mikli riigikontrollist on aga KOVide revisjonitöö osas skeptiline.

Allolevatest tabelitest saab otsida, millistes koolides läksid eesti keele või matemaatika eksamid kõige paremini. Matemaatika kitsa ja laia eksami tulemused on erinevates tabelitest. Samuti on võimalik koole järjestada tulemuste põhjal.

Kontrollitakse sõidukite rehve ja kui rehvid on liiga viletsad, ei luba politsei juhtidel teekonda jätkata. Lõuna perefektuuri teatel võib selline nõue tunduda inimestele erakordne, kuid selle eesmärk on vältida ohtu.

Politsei teatas, et valmistub neljapäeval Lõuna-Eestis teeolude halvenemiseks täie tõsidusega, sest on kavas suverehvidega sõitjate liikumist piirata. Politsei läks varahommikul suurendatud koosseisuga Tartu tänavatele ja võtab esmajoones vaatluse alla linnadest väljuvad sõidusuunad.

"Iga manööver on ohtlik ja võimalusel vältige möödasõite," lisas ta ja tuletas meelde, et enne sõidu alustamist tuleb puhastada auto klaasid, tuled ja peeglid ning soovitas päevasõidutulede asemel kasutada lähitulesid.

