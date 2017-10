Aasta tagasi neuroplastoomi diagnoosi saanud tüdruk vajab selleks, et haigus tagasi ei tuleks, 172 000 eurot maksvat ravi.

„Ma olen täiesti nagu puuga pähe saanud. Ma ei saa aru, mis toimub,” rääkis fondi asutaja Toivo Tänavsuu „Vikerhommikus”. Kiirpilk fondi pangakontodele näitas, et ainuüksi eilse päevaga laekus arvele paarsada tuhat eurot, mis on oodatust kaks korda enam.

Esialgne plaan nägi ette, et vähiravifond üritab kokku saada 86 000 eurot ning teise poole vajalikust summast annab Vähihaigete laste vanemate liit Pardiralliga kogutud rahast. Nüüd saab samade annetajate, eraisikute ja ettevõtete, toel abi ka järgmine väike patsient. „Meid sisuliselt joosti headusega kummuli,” on fondirahvas siiras hämmingus.

Kolmapäevasest "Pealtnägijast" selgus, et haigekassa Annabeli ravi ei toeta, kuid mitte krõbeda hinna või isegi selle tõttu, et nad ei usuks konkreetsesse ravisse, vaid et see pole kantud õigesse nimekirja. Asjaomased ei suuda omakorda kokku leppida, kes selle tervishoiuteenuse loetellu kandma peaks.

