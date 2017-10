Soomes põrkasid kokku reisirong ja kaitseväe veok, on hukkunuid

Soome lõunaosas Raasepori linnas leidis neljapäeva hommikul aset liiklusõnnetus, mille käigus põrkasid raudteeülesõidul kokku kaitseväe veok ja reisirong. Esialgsetel andmetel on hukkunud mitu inimest.

Päästekeskuse andmetel toimus kokkupõrge kella kaheksa paiku, vahendas Yle.

Raudteeliikluse keskuse dispetšer on olnud juba kontaktis rongijuhiga ja saanud kinnituse, et rong on põrganud Leksvallintie ülesõidul kokku sõidukiga,

"Reisirong, mis liikus Karjaa linnast Hankosse, põrkas kokku autoga. Seal on mitmeid vigastatuid," kommenteeris dispetšer varem.

Politsei andmetel oli õnnetusse sattunud auto näol tegu kaitseväe veokiga Sisu SA-150, mida tuntakse ka Masi nime all.

Nii politsei kui ka päästeametnikud on kinnitanud, et kokku on avariis viga saanud 11 inimest, kuid nende vigastuste ulatust pole veel täpsustatud.

Liiklus raudteel on õnnetuse tõttu peatatud ning rongireisijad toimetatakse sihtkohtadesse bussidega.