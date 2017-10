See oli üle pika aja esimene selline visiit. Viimati käis Saksamaa president - tookord oli selles ametis Christian Wulff - Venemaal 2010. aastal.

Kahe maa suhted on pingelised Venemaa tegevuse pärast Ukrainas, samuti süüdistab Berliin Moskvat sekkumises Saksa poliitikasse.

Käesoleva aasta kevadel Saksamaa presidendiks saanud sotsiaaldemokraat Steinmeier on korduvalt rääkinud, et suhteid Venemaaga tuleb parandada. Tema partei aga soovib Venemaa vastu kehtestatud sanktsioone järk-järgult leevendada.

"Minu arvates saame me väga hästi aru, mida on võimalik ühe vestluse käigus muuta. Aga me läheme lahku ühise püüdlusega teha tulevikus kõik, mis võimalik, et mitte ainult suhteid stabiliseerida, vaid neid taas parandada," lausus Steinmeier ajakirjanikele.