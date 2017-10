Kolmapäeval teatas RIA, et põhimõtteliselt on nüüdsest võimalik uuendada alates 2014. aasta sügisest väljastatud turvaohuga Eesti ID-kaarte, kuid amet palus selliga siiski ülemäära mitte kiirustada.

Sama sõnumit kandis neljapäeval toimunud valitsuse pressikonverentsil infotehnoloogia eest vastutav valitsuse liige Urve Palo.

Palo sõnul on ID-kaardi uuendamise tarkvara valmis, kuid e-teenuseid pakkuvad riigiasutused pole veel valmis uuendatud kaarte vastu võtma.

"Me seadsime eesmärgiks lahendada ID-kaardi turvariski probleem 1. novembriks ning mul on hea meel teatada, et tarkvara on valmis. Sellele vaatamata me veel ei kutsu üles inimesi neid ID-kaarte uuendama, mis on välja antud pärast 16. oktoobrit 2014," rääkis Palo valitsuse pressikonverentsil.

Ministri sõnul võiksid probleemsete ID-kaartide tarkvara täna uuendada inimesed, kes kasutavad kaarte vaid pangaülekanneteks.

"Pangad on täna oma süsteemid vastavalt ümber teinud. Aga paljud e-teenuseid pakkuvad riigiasutused ei ole veel valmis, et uuendatud ID-kaarte vastu võtta. Kuigi iga päevaga olukord üha paraneb ning RIA annab kohe teada, kui üldised riigi e-teenused on selleks valmis."

RIA hoiatas tervishoiutöötajaid

Näiteks tervishoiutöötajatel palus RIA võimalike tõrgete vältimiseks ID-kaarti mitte uuendada.

"Teistel palume veenduda enne uuendamist, et tööks vajalikud infosüsteemid toetavad uuendatud ID-kaarti. Küsi selle kohta lisainfot kindlasti oma tööandjalt või IT-toelt," kirjutas RIA sotsiaalmeedias, lisades, et ametkond on kolmapäeval testinud ID-kaardi uuendamise uut tarkvara.

"Aktiivsemad ID-kaardi kasutajad on rakenduse alla laadinud ja oma turvariskiga kaardi uuendanud. Paraku ei ole osa olulisi e-teenuseid ja süsteeme uuendamisele järgi jõudnud ega toeta täna veel uute sertifikaatidega dokumente," lisas RIA teates.