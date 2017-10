Riigi infosüsteemi ameti peadirektor Taimar Peterkop ütles neljapäeval, et ameti hinnangul on ID-kaardiga seotud turvariski ärakasutamise tõenäosus kasvanud.

"Rünnete tõenäosus või turvariski ärakasutamise tõenäosus kasvanud, sest nüüd on meile teada, et see kiip või sarnane turvarisk ilmneb väga laial toodetehulgal. Mitte ainult ID-kaartidel, vaid turvabaastarkvaral, mida tänapäeva arvutid kasutavad," rääkis Peterkop.

"Mitmed globaalsed ettevõtted, keda see mõjutab - Microsoft, Google - on juba väljastanud tarkvara täiendused või uuendused, mis selle kiibi nõrkusest suudab ümber minna. Kõigil, kel on Microsofti tarkvara viimane versioon, ei pea muretsema, et nende arvutis suudetakse kiibi nõrkust ära kasutada," märkis ta.

RIA on oma tarkvaralise lahenduse, kuidas sertifikaate kauguuendada, välja mõelnud ja testimiseks üles pannud.

"See on testmiseks üleval ja väga paljud on rutanud oma ID-kaarte uuendama. Tänahommikuse seisuga on neid 2500," ütles Peterkop.

RIA juht ei soovita kõigil aga oma ID-kaarti uuendama tormata, sest üle 1500 e-teenuse pakkuja peab samuti oma süsteeme uuendama, et kaart ja teenusepakkuja omavahel n-ö suhelda suudaks.

Näiteks pangad on Peterkopi sõnul väga hästi toimetanud ja uuendatud ID-kaardid nende pakutavatel teenustel toimivad. Samas on RIA hoiatanud tervishoiusektori töötajaid, et nad sertifikaatide uuendamisega ootaks.

Kuula lähemalt pressikonverentsi videosalvestuselt:

Kõik korraga uuendada ei saa

RIA võimekusel on piir ja nii saab oma ID-kaarti kauguuenduse teel turvaliseks muuta 1000 inimest korraga ja 15 000 inimest päevas.

Turvariskiga ID-kaarte on käibel 800 000. Neist 500 000 inimest kasutab kaarti ka e-teenuste tarbimiseks ja neist omakorda 240 000 teeb seda aktiivselt.

Kui novembri keskpaigas turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid peatatakse, võib see kaasa tuua olukorra, kus mingi osa inimesi ei saa ajutiselt e-teenuseid kasutada.

PPA peadirektor Elmar Vaher kinnitas, et amet on valmis pikendama teenindussaalide lahtiolekuaegasid nii töö- kui puhkepäevadel ning avama ajutiselt täiendavaid teenindusi neile, kes sertifikaate ei kauguuenda.

Kolmapäeval teatas RIA, et põhimõtteliselt on nüüdsest võimalik uuendada alates 2014. aasta sügisest väljastatud turvaohuga Eesti ID-kaarte, kuid amet palus selliga siiski ülemäära mitte kiirustada.

Sama sõnumit kandis neljapäeval toimunud valitsuse pressikonverentsil infotehnoloogia eest vastutav valitsuse liige Urve Palo.

Palo sõnul on ID-kaardi uuendamise tarkvara valmis, kuid e-teenuseid pakkuvad riigiasutused pole veel valmis uuendatud kaarte vastu võtma.

"Me seadsime eesmärgiks lahendada ID-kaardi turvariski probleem 1. novembriks ning mul on hea meel teatada, et tarkvara on valmis. Sellele vaatamata me veel ei kutsu üles inimesi neid ID-kaarte uuendama, mis on välja antud pärast 16. oktoobrit 2014," rääkis Palo valitsuse pressikonverentsil.

Ministri sõnul võiksid probleemsete ID-kaartide tarkvara täna uuendada inimesed, kes kasutavad kaarte vaid pangaülekanneteks.

"Pangad on täna oma süsteemid vastavalt ümber teinud. Aga paljud e-teenuseid pakkuvad riigiasutused ei ole veel valmis, et uuendatud ID-kaarte vastu võtta. Kuigi iga päevaga olukord üha paraneb ning RIA annab kohe teada, kui üldised riigi e-teenused on selleks valmis."