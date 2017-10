Helve Särgava: volikogus pole minu soov käratseda ja halvustada

"Minu sooviks pole ainult käratseda ja halvustada. Kritiseeri ikka siis, kui oled ise ka midagi ära teinud," ütles endine kohtunik Särgava.

Ta ütles, et tema sooviks oleks olnud, kui Keskerakond oleks SDE koalitsiooni kaasanud, kuna siis saanuks ta isiklikult rohkemat teha kui opositsioonis olles. Ta lisas, et see on tema isiklik seisukoht mitte erakonna oma.

Särgava sõnul oli tema sügavaks veendumuseks enne valimisi, et Tallinna inimesed ei taha enam näha linnavõimu sahkerdamist ja soovivad näha läbipaistvat asjaajamist. "Ja, et ei loodaks ametikohti, kus piisab ainult kaunis olemisest ning selle eest saab ka raha."

Ta ütles, et mõnel juhul tuleb olla kompromissitu, kuid tuleb teha ka kompromisse, ka ei tohiks olla üleolev.

"Tulin valimistele kindla eesmärgiga midagi ära teha ja minu loomuses pole suhtumine, et tahtsin midagi ära teha, aga ei see ei õnnestunud," sõnas Särgava ja ütles, et linnavolikogu liikme ametist ta vaatamata SDE opositsiooni jäämisele ei loobu.

"Valijad annavad oma hääle sooviga, et valitud midagi teeks. Mina oma kohast ei loobu ega peta oma valijaid," ütles Särgava.