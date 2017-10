Palo: ID-kaardi uuendamise tarkvara on valmis, aga ärge veel uuendage

"Me seadsime eesmärgiks lahendada ID-kaardi turvariski probleem 1. novembriks ning mul on hea meel teatada, et tarkvara on valmis. Sellele vaatamata me veel ei kutsu üles inimesi neid ID-kaarte uuendama, mis on välja antud pärast 16. oktoobrit 2014," rääkis Palo valitsuse pressikonverentsil.

Ministri sõnul võiksid probleemsete ID-kaartide tarkvara täna uuendada inimesed, kes kasutavad kaarte vaid pangaülekanneteks.

"Pangad on täna oma süsteemid vastavalt ümber teinud. Aga paljud e-teenuseid pakkuvad riigiasutused ei ole veel valmis, et uuendatud ID-kaarte vastu võtta. Kuigi iga päevaga olukord üha paraneb ning RIA annab kohe teada, kui üldised riigi e-teenused on selleks valmis."

Kui riigi ametkonnad saavad oma muudatustega valmis ja inimesed hakkavad ID-kaartide tarkvara uuendama, on riik mõelnud ka sellele, et mitte kõigil ei pruugi see õnnestuda.

"Näiteks paneb inimene PIN-koodi mitu korda valesti või saadab süsteem veateate. Me oleme PPA-ga (politsei ja piirivalveamet - toim) läbi rääkinud, et nad on inimeste abistamiseks valmis suurendama oma tuge nii PPA büroodes kui ka vajadusel kaubanduskeskustes ajutisi punkte üles panema. Oluline on rõhutada, et neis ajutistes punktides ei saa uusi ID-kaarte, vaid olemasolevate tarkvara uuendada."

Palo sõnul on viimased nädalad andnud kinnituse, et tegu polnud Eesti, vaid üleilmse probleemiga.

"Probleemid olid tingitud tuntud kiibitootja kiibist. Ja seda kasutavad paljud kaardi- ja elektroonikatootjad üle maailma, nagu näiteks Microsoft ja Google."