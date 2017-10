Ajaleht Novaja Gazeta ja korruptsiooni paljastamisega tegelev portaal OCCRP teatavad, et Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikonna käes on umbes 24 miljardi dollari suurune varandus, millest avalikkus varem teadlik ei olnud.

Putini isikliku varanduse suuruseks on varem meedias pakutud kuni 200 miljardit USA dollarit, vahendasid Moscow Times ja Yle.

Putini siseringi kuuluvad isikud sattusid avalikkuse tähelepanu alla seoses kahe miljardi suuruse rahapesujuhtumiga, mis on osa nn Panama paberite lekkeskandaalist.

Panama advokaadibüroo Mossack Fonseca lekkinud dokumentide kohaselt oli kuulsa tšellisti ja Putini lapsepõlvesõbra Sergei Roldugini omanduses hulk offshore-firmasid, mille abil presidendi lähikond liigutas Venemaalt välja umbes kaks miljardit dollarit.

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) ja Novaja Gazeta avalikustasid äsja materjalid, mille kohaselt on Putini perekonnal ja sõpradel umbes 24 miljardi dollari eest vara. Kusjuures selle ringkonna seas ei ole ühtegi riikliku ettevõtte juhti või poliitikut

Ka selle uurimuse keskmes on Roldugin ja veel kaks Putini lähikondlast, kelle käes on tohutu kapital, mis pole kuidagi vastavuses nende ametlike sissetulekutega. Tegemist ei ole poliitikute, suurärimeeste või isikutega, kes saaksid kõrget palka või saaksid endale lubada luksuslikku eluviisi.

"Kuid ometi on nende käes tohutu vara, mis on väärt sadu miljoneid dollareid - kuigi aeg-ajalt on neil raskusi tuletada meelde neid firmasid, mida nad omavad," kirjutab OCCRP.

Üks sellistest isikutest on 49-aastane Mihhail Šelomov, kes on Putini nõo Ljubov Šelomova poeg ja töötab spetsialistina ühes Peterburi naftafirmas. Tema ametlik palk on 700 dollarit kuus, kuid tema nimel on tegelikult 573 miljonit dollarit.

Teine väidetav "tankist" on aga endine lihunik ja Putini lapsepõlvesõber Pjotr Kolbin, kellel on vara 550 miljonit dollari eest. 2012. aastal, kui ajakirjandus avastas, et ta on aktsionär Putini isikliku varandusega seostatud energiafirmas, teatas Kolbin kommentaariks, et ta ei ole ärimees.

OCCRP ja Novaja Gazeta on tsiteerinud ka üht anonüümseks jäänud endist KGB ohvitseri, kelle sõnul ei jäta Putin kunagi oma isikliku varanduse kohta mingeid jälgi. "Miks ta peakski, kui on sisering usaldusväärseid inimesi või mingeid kaugeid sugulasi, kelle käes kogu varandust hoida?" nentis ta.

Putin on väited suure varanduse kohta tagasi lükanud

Putin ise on alati eitanud väiteid oma suure varanduse kohta. Näiteks režissöör Oliver Stone'ile antud intervjuus teatas ta, et mingit erilist summat tal kõrvale pandud pole. "Kirstus taskuid ei ole," märkis ta.

2016. aastal teenis Putin ametlikult 113 000 eurot. Ka Transparency Internationali andmetel Putini enda nimel mingit märkimisväärset vara - näiteks luksusjahte või suvilaid - ei ole.

Samas avaldasid Boriss Nemtsov ja Leonid Martinjuk juba 2015. aastal uurimuse, mille kohaselt kuulus Putinile variisikute kaudu mitmeid suvilaid, lennukeid ja luksusjahte. Nemtsov lasti Kremli lähistel maha 2015. aasta veebruaris.

Ka opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi on avalikustanud andmeid Putini ja tema lähikondlaste varanduse kohta.

Vene juristi Sergei Magnitski endine tööandja, investor Bill Browder on öelnud, et suurem osa Putini varandusest on pärit Vene oligarhidelt, kes peavad presidendile "katuse" eest maksma, et neid ei tabaks omal ajal Venemaa rikkaimaks meheks olnud Mihhail Hodorkovski saatus.