Põhjamaade suurim pank Nordea teatas neljapäeval, et koondab 4000 töötajat ja 2000 konsultanti, et suurendada konkurentsivõimet ja vähendada kulusid, kirjutab Yle.

Pangagrupi teatel koondatakse 6000 töötajat ülemaailmselt. Koondamine algab juba tänavu ja kestab 2021. aastani. Mõned töökohad kaovad loomulikult, kuid panga teatel on vältimatu ka töötajate otsene koondamine.

Nordeas töötab 31 800 inimest, neist enamik Rootsis, Soomes ja Taanis.

"Nüüd on aeg asuda muutuse teise faasi, mis nõuab meie töötajate kompetentsi muutmist," sõnas grupi tegevjuht Casper von Koskull.

Nordea töötajaid esindava ametiühingu Nousu juht Minna Ahtiainen ütles, et tema jaoks oli uudis šokeeriv ja segadusse ajav. "Meie töötajad on teinud rasket tööd, et parandada ettevõtte kasumit ja mitmed neist on läbipõlemise äärel. Seetõttu tunduvad need koondamised nii südametud," rääkis Ahtiainen.

"Nordea on väidetavalt pühendunud oma klientidele ja ühiskonnale tervikuna. On aga selge, et sellised efektiivsuse programmid vähendavad veelgi kliendituge ja rahulolu," jätkas Ahtiainen.