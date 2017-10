Haridusstatistika: neiud olid riigieksamites edukamad

Eraldades riigieksamite tulemused poiste ja tüdrukute gruppidesse, on näha, et mõnel puhul on neiud tunduvalt edukamad, näiteks nende seas, kes teevad eesti keele eksameid teise keelena. Aga ka matemaatika ja eesti keele lõikes on näha sugudevahelis erinevust.