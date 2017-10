Pärnu linnapeaks saab Romek Kosenkranius

"Tänaseks on selge, et kolmepoolne koalitsioon Pärnus sünnib," ütles IRL-i esindaja Andres Metsoja BNS-ile. "Lisaks on kokku lepitud positsioonide jaotus."

Kokkuleppe kohaselt esitab koalitsioon Pärnu linnapeakandidaadiks valimisliidu Pärnu Ühendab esinumbri, praeguse Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse kandidatuuri. Volikogu esimeheks saab Metsoja.

IRL saab kaks abilinnapea kohta, Keskerakond ühe ning valmisliit samuti ühe. Metsoja sõnul on abilinnapeade nimed praegu veel lahtised.

Metsoja sõnul on koalitsioonilepe kavas allkirjastada 6. novembril. Samal päeval koguneb esimesele istungile Pärnu linnavolikogu uus koosseis.

Pärnu linnas alustasid eelmisel nädalal kõnelusi võimuliidu moodustamiseks valimisliit Pärnu Ühendab, Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ning Keskerakond, Pärnus valimistel enim hääli kogunud Reformierakond jäi seega võimukõnelustelt kõrva

Reformierakonnal on Pärnu volikogus üheksa kohta. IRL-il on samuti üheksa kohta, Keskerakond ja Pärnu Ühendab said kumbki seitse, EKRE kuus ja SDE ühe koha.