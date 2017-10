Haridusstatistika: kuivõrd aitavad koolid häid tulemusi saavutada?

Riigieksam näitab SA Innove juhatuse liikme Birgit Lao sõnul seda, kui hästi on õpilane õppekava pädevused omandanud ja milline on olnud õpilase enda ambitsioon. Tulemustes mängib lisaks õpilaste motivatsioonile rolli ka see, kuivõrd toetav on koolikeskkond.

Selleks, et näha, kui toetav on kooli loodav keskkond tulemuste saavutamiseks, on Innovel eraldi mõõdik. Iga aine osas hinnatakse kooli tuge erinevalt, see tähendab, et eesti keele eksami tulemuste tuge ei tohiks üle kanda ei matemaatikale ega geograafiale.

Analüüsis võrreldakse koolide keskmisi riigieksamitulemusi konkreetses aines ning arvestatakse maha tegurid, mis õppekvaliteeti ei puutu (õpilaste põhikoolieksami hinne, sugu, vanus, õppekeel ja gümnaasiumi suuruse või asukohaga seotud võimalused).

Analüüsi järel saadakse tulemus, millisele tasemele võiks õpilane gümnaasiumi lõpus jõuda. Eksamite järel kõrvutatakse prognoose ja reaalseid tulemusi ja antakse koolile üks hinne kolmeselt skaalalt: 1, 0 või -1.

Hinne 1 tähendab, et kooli tugi on olnud õpilase tulemuses oodatust tugevam, neutraalne hinne näitab, et kooli panus ei ole oluline ning negatiivne hinne näitab, et kooli panus on jäänud oodatust kesisemaks.