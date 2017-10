Lõuna-Eestis kontrollis rehve üle 50 politseiniku

Politsei sõnul oli neljapäeval selle hooaja esimene keerulisem ilm, mistõttu otsustati juba hommikupimeduses autojuhtidele appi minna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tulimegi, et vaadata autojuhtidega koos üle need teekonnad, kuhu nad teel on, millised on nende oskused, millised on rehvid, et see teekond sujuks võimalikult turvaliselt. Kuigi seaduse järgi on veel lubatud sõita suverehviga, siis tänane ilm ja suverehv arusaadvalt kokku ei käi," ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

Talverehvide puudumise pärast politseiga pahuksisse keegi ei sattunud, pigem suhtusid autojuhid aktsiooni mõistvalt. Näiteks peatas politsei kinni ühe Võrust Tallinnasse teel olnud korralike suverehvidega treileri, mille juht tunnistas, et sõitis terve tee higi otsa ees, sest kuna auto tagaots oli kerge, kippus see kogu aeg libisema. Nii temal kui ka teistel peatatud suverehvidega sõitjatel soovitas politsei teha tanklas paus ja oodata ilma paranemist.

Kuna talv saabub igal aastal ootamatult, on politsei sõnul keeruline öelda, kas talverehvid peaksid kohustuslikud olema varem kui 1. detsember.

"Ma arvan, et pigem on siin vaja sellist lihtsat mõtlemist, kainet mõistust, sest kelle jaoks need rehvid on. Eelkõige autojuhi enda jaoks ja tema lähedaste jaoks, kes seal autos viibivad ehk siis keegi ei keela neid rehve vahetada kohe oktoobri alguses," lisas Virk.

Politsei soovitas Lõuna-Eestis suverehvidega maanteel mitte sõita sajakonnal autojuhil.