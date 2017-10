Esmapilgul on tegu Pariisi metroo kaardiga, kus peatuste nimed on tõlgitud inglise keelde. Eraldi küsimus on muidugi see, miks peaks üleüldse metroopeatuste nimesid tõlkima ja asendama näiteks Belleville'i Beautiful Towniga, Couronne'i Crowniga ja Bonne Nouvelle'i Good Newsiga. See asjaolu oli ilmselt peamiseks vihjeks, et tegu on kellegi kummalise veebinaljaga, vahendas The Local.

Kui osa peatusi on kaardil tõlgitud enam-vähem sobivalt, siis mõne peatuse puhul on võetud appi täiesti "üle võlli" huumor. Näiteks kannab omaaegsete töösturite järgi nime saanud Richard-Lenoiri peatus "ingliskeelses versioonis" nime Richard the Nigga ehk prantsuskeelne sõna "noir" ("must") on tõlgitud inglise keeles mustanahalist inimest halvustavaks väljendiks. Villejuifi peatus, mis otsetõlkes tähendab "juudilinna", kannab aga kaardil nime Auschwitz.

Kummaline kaart hakkas sotsiaalmeedias levima pärast seda, kui sellele viitas populaarne satiiriportaal Tagel.

Peagi võttis teemal sõna rassismivastane organisatsioon Licra, kes küll oli veendunud, et kaart pole seotud Pariisi transpordiettevõttega. Licra hinnangul oli kaart aga avalikult rassistlik ning selle looja suhtes tuleks organisatsiooni arvates kriminaalmenetlust alustada.

Seepeale kinnitas avalik transpordiettevõte RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), et nemad pole nimetatud kaardiga seotud. Huumoriportaal Tagel aga võttis kaardile viitava sissekande maha.

Kolmapäeva õhtul võttis kaardi koostamise eest vastutuse Babor Lelefani nime all tegutsev populaarne Youtube'i kasutaja, kes oma kohatu nalja eest ka vabandust palus.

