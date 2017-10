ID-kaartide uuendamine puudutab eriti tugevalt tervishoiuvaldkonda

Riigi Infosüsteemi amet on valmis saanud testversiooni, kuidas maandada ID-kaartide turvariski, kuid palub praegu veel kauguuendamisega mitte kiirustada. Eriti puudutab see üleskutse tervishoiutöötajaid, kuna e-tervise infosüsteemi kohandamine kauguuendatud ID-kaartide kasutuselevõtuks nõuab rohkem aega.

IT-maailmas kehtib põhimõte, et mida vanemad on süsteemid, seda keerulisem on neis põhimõttelisi uuendusi teha, see on ka üks põhjus, miks erinevalt näiteks Eestis tegutsevatest pankadest, läheb E-tervise infosüsteemil ID-kaardi uuenduste aktsepteerimine kauem aega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on väga detsentraliseeritud süsteem, erinevad küpsusasmed, palju erinevaid tegijaid, ei ole nii, et üks teeb keskse lahenduse ja see läheb kõigile. On palju erinevaid osapooli, kes peavad pingutama. Samtui väga suur sõtluvus id-kaardist, teistes valdkondades on muid alternatiive ka," ütles Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop

E-tervise Sihtasutuse nõukogu esimehe ja sotsiaalministeeriumi asekantsleri Ain Aaviksoo sõnul töötavad uuenduste nimel nii E-tervis, haiglad, haigekassa kui ka apteegid. Kui turvariskiga ID-kaartide kasutamine peatakse enne kui uuendused valmis saavad, siis antakse tervishoiutöötajatele sellest kindlasti eraldi teada.

"Me tõenäoliselt ka eraldi teavitamise tervishoius töötavatele inimestele pakume välja. Kindlasti ühel hetkel neid vanu sertifikaate ei saa kasutada, aga praegu tervishoiutöötajad selle pärast muretsema ei peaks," rääkis Aaviksoo.

Eesti ühes suurimas tervishoiuasutuses - Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH) käib samuti kibe töö, et ID-kaardi uuendusteks valmis olla. Näiteks haigla digiregistratuuri toimetamiseks peab patsient kasutama ID-kaarti. Samas arstid kasutavad PERH-is enda autentimiseks asutusesisest kiipkaarti, millega saavad nad sellega sisse digiloosse. Küll võib tõrkeid tekkida teistel haiglatel e-teenuste kaudu regionaalhaiglaga ühenduse saamisel.

"Epikriise ma allkirjastame asutuse e-templiga, arst oma ID-kaardiga ei allkirjastagi. Probleeme võib tekkida krüpteerimisel, kui me saadame analüüsi vastuseid teistele haiglatele välja," ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla IT tehnilise toe talituse juhataja Kristjan Hinn.

Regionaalhaigla loodab, et nende asutuse süsteemid suudavad kauguuendatud ID-kaarte kasutada järgmise nädala lõpus.