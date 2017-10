Umbes 150 000 eurot maksva seadme vargus oli haiglale šokk. Peaarst Tõnis Siir on väga tänulik, et aparaadi tootja ja teiste haiglate abiga õnnestus saada ajutiselt laenuks uus endoskoopiaaparaat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uurimist alustanud politsei palub ühendust võtta kõigil, kes nägid ööl vastu kolmapäeva Läänemaa haigla ümbruses midagi kahtlast. Tõnis Siir usub, et juhtumi puhul oli tegemist tellimustööga, kuna midagi muud ei varastatud ja sarnaseid vargusi on tootja teatel olnud ka teistes riikides.

"Mida sellega väljaspool meditsiini üldse teha on? See viib ka mõtted selleni, et kindlasti oli see väga teadlik ja tellitud vargus. Tõenäoliselt kuskil need riistad pannakse uuesti tööle, sest kogu see vargus seda tuba nähes ei meenutanud filmist nähtud vargusstseene, kus kõik pilla-palla, see on väga detailselt, ilusti kõik lahti võetud ja ära viidud," rääkis Tõnis Siir.