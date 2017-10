Õnnetus juhtus kella 16.55 ajal Draamateatri juures, kui G. Otsa tänavalt Pärnu maanteele pööranud politsei- ja piirivalveameti (PPA) sõiduautole Audi A8 sõitis külje pealt sisse Pärnu maanteel liikunud sõiduauto Mercedes-Benz, ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja BNS-ile.

Tegemist oli PPA isikukaitsemeeskonna autoga, milles viibis peaminister Jüri Ratas.

PPA peadirektori asetäitja Priit Pärkna ütles, et PPA sõidukit Audi A8-t, milles viibis peaminister, saatis julgestusauto. "Praeguseks oleme välja selgitanud, et auto kiirus oli ristmikule jõudes 58 km/h. Sõiduk Mercedes, mis liikus Georg Otsa tänavalt Pärnu maanteele oleks pidanud veenduma enda manöövri ohutuses. Ristmikul on "Anna teed märk". Jalakäijatele põles sel hetkel fooris punane tuli. Audi ületas ristmikku kollase tulega," selgitas Pärkna.

Pärkna märkis, et operatiivsõitu sooritades on õigus liiklusreeglitest kõrvale kalduda, kuid seda tehes on tähtis tagada ka teiste liiklejate ohutus. "Operatiivsõitu tehes tehaksegi kõik selleks, et olla võimalikult nähtavad kasutades selleks nii sireene kui ka vilkureid. On tähtis, et kõik autojuhid oleksid liikluses tähelepanelikud ja märkaksid aegsasti võimalikke ohuolukordi."

"Täna puudub meil põhjus menetluse alustamisteks Audi sõidukijuhi osas," lisas ta.

"Õnneks ei saanud selles liiklusõnnetuses keegi viga ja tegemist on kindlustusjuhtumiga," ütles ta veel.