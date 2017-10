Politoloog: valimised Kataloonias ilmselt muutusi ei too

Politoloog Jordi Munoz ütleb, et viimastel nädalatel on Barcelona ja Madridi võimud omavahel strateegiamängu mänginud. Munoz ütleb, et võimalike valimiste järel oleme umbes samas seisus, mis praegu ja päris lahendus peitub kokkulepetes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu meelest on lahendus ikkagi dialoog kahe valitsuse vahel ja see et ühel või teisel moel lepitaks kokku hääletuse toimumises. Praegu näib see keeruline, sest Hispaania valitsus ei nõustu legaalse referendumiga. Seepärast ei näe ma lähiajal lahendust," ütles Munoz.

Samal arvamusel on Barcelonas elav tõlk Mirjam Johannes. "Kindel on see, et kogu selle kuu aja jooksul toimunu tagajärg on see, et seda olukorda enam niisama lihtsalt lahendada ei saa. Et tuleb ikkagi teha see uus referendum, mis rahuldaks kõiki osapooli ja võimaldaks inimestel anda oma hääle," lausus Johannes.

Siiani on vastasseis olnud väga rahumeelne ja Jordi Munoz usub, et nii ka jääb. Õhtuks jõuavad hispaanlased ikka baari.

"See baaris käimine on kultuurinähtus. Kodusõja ajal käisid hispaanlased samuti baaris," rääkis Munoz.

Ehitustööd Barcelona Sagrada Familia juures käivad endiselt. Loodetavasti leiavad pinged Kataloonias leevendust enne kui kirik valmis saab.