Euroopa Keskpank vähendab raha trükkimise mahtu

Euroopa Keskpank pani 2015. aasta märtsis käima ulatusliku võlakirjade kokkuostmise programmi, mida on nimetatud ka raha trükkimiseks. Praegu on selle programmi kuiseks mahuks 60 miljardit eurot, kuid tänase otsusega vähendatakse mahtu tulevast aastast 30 miljardini. Samas on Euroopa Keskpank varaostuprogrammi korduvalt pikendanud. Neljapäeval kinnitas Euroopa Keskpank, et see jätkub septembrini, kuid lisas, et vajadusel võidakse seda veelgi pikendada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Baader Banki analüüsiosakonna juht Robert Halver vastas küsimusele, kas Euroopa Keskpanga värsked sammud tähistavad tagasipöördumist stabiilsuse poole, et kindlasti mitte.

"Esiteks pikendas Euroopa Keskpank võlakirjade kokkuostmise programmi kuni järgmise aasta septembrini. Varasemate plaanide järgi oleks see pidanud lõppema sel aastal. Ja isegi kui ostetakse iga kuu 60 miljardi asemel 30 miljardit, toob see turgudele kokku 270 miljardit eurot rohkem kui varem plaanitud," rääkis Halver.