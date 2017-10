Vähiravi fond: tänu Annabelile annetatud rahale võivad ka teised abi saada

Vähiravifondi "Kingitud Elu" asutaja Toivo Tänavsuu rääkis "Ringvaates", et fondi laekus vähem kui ühe ööpäevaga 200 000 eurot.

"Me hommikul postitasime teate, et meil on kampaania läbi, me oleme olnud üliedukad ja täna on nagu inertsist sinna juurde tulnud veel kuskil 50 000 - 60 000 eurot. Meil on tegelikult nii Annabelli raviraha koos ja isegi ühe või kahe väikse patsiendi raviraha koos," ütles Tänavsuu.

Annabelli isa Allar Sepp ei osanudki esimese hooga kirjeldada, mis viimase ööpäevaga juhtus. "See emotsioon ja see, mida eestlased tegid ühe ööpäevaga - see on kirjeldamatu," ütles Sepp.

Allar Sepp rääkis, et rohud tellitakse ära ja ravi algab juba novembri alguses.

"Pealtnägijas" kajastatud seitsmeaastase Annabeli võitlus vähiga läks hinge väga paljudele inimestele ja neljapäeva hommikuks oli tema ravi tarbeks vähiravifondile "Kingitud elu" annetatud kaks korda nii palju raha, kui loodeti.

Aasta tagasi neuroplastoomi diagnoosi saanud tüdruk vajab selleks, et haigus tagasi ei tuleks, 172 000 eurot maksvat ravi.