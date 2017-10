Juulis mõistis Viru maakohus Jefimovi süüdi haigekassalt raha välja petmises ja karistas teda tingimisi vangistusega. Kohtuotsus pole veel jõustunud.

Lisaks ei valda Jefimov riigikeelt ja peab volikogu istungeid vene keeles juhtima.

Jefimovit toetanud keskerakondlaste sõnul loodavad nad, et tal õnnestub ringkonnakohtus prokuratuuri võita ja eesti keel ära õppida.

Keskerakonna Narva piirkonna aseesimehe Andrus Tamme sõnul seadis Jefimov läbirääkimistel ise oma kandidatuuri kahtluse alla, kuid erakonnakaaslastel õnnestus teda veenda volikogu etteotsa astuma.

"On ennegi näidatud inimesi halvas valguses, pärast selgub, et mõistetakse õigeks, kaks kohtu instantsi on veel ees. Mis puudutab eesti keele oskust, siis ma tean, et ta käib eesti keele kursustel. Aga arvestades volikogu koosseisu, kus enamjaolt on inimesed venekeelsed ja suur osa töökeelest on vene keeles ja siiani on ta hakkama saanud, siis ma ei näe siin ka praegu probleemi," rääkis Tamm.

Narva volikogu opositsioonifraktsiooni Meie Narva asus juhtima Narvas enim hääli kogunud sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, kes on imestunud, et Jefimov oli sellises olukorras valmis kandideerima.

"Aga see on härra Jefimovi otsus ja minu asi ei ole seda siin kritiseerida," ütles Raik.

Keskerakonna fraktsioonil on Narva volikogus 22 liiget, valmistel teise tulemuse saavutanud valimisliidul Meie Narva kaheksa liiget.

Ainus fraktsiooniväline volinik on Narva volikogus riigikogu liige, keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin. Ta tegi küll parima valimistulemuse oma erakonnakaaslaste seas, kuid otsustas võimufraktsioonist eemale hoida, kuna ei poolda Narva riigigümnaasiumi rajamist.