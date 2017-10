Palo: 20 miljonit on hajaasustusse kiire interneti viimiseks olemas

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo kinnitas "Aktuaalse kaamera" stuudios, et 20 miljonit eurot on kiire interneti hajaasustusega piirkondadesse viimiseks kindlalt olemas ja riigihange on omavalitsustele hea uudis.

Saatejuht Astrid Kannel küsis Palolt, kes kompenseerib kõik rahalised väljaminekud ja töötunnid, mis on juba kohapeal tehtud.

"Vaadake, Eesti riik otsustas aasta tagasi, et 20 miljonit eurot eraldatakse järgnevatel aastatel selleks, et viimast miili hajaasustuses inimestele tagada. Praegu neid numbreid vaadates võin ma julgelt öelda, et see oli õige otsus," ütles Palo.

Palo rääkis, et selle 20 miljoniga oleks saanud katta kolm kuni neli maakonda. "Kui me räägime sellest, et omavalitsused oleksid maksnud ühe kolmandiku, riik ühe kolmandiku ja inimesed ühe kolmandiku, siis see projekt kokku terve Eesti peale oleks maksnud 170 miljonit eurot. Nüüd me teeme 20 miljoniga ära projekti, mis on 170 miljonit eurot," rääkis Palo.

Palo selgitas, et kuna olukord turul on võrreldes aasta taguse ajaga drastiliselt muutunud - erasektori firmad on tulnud turule ja rääkinud investeeringutest. "Ma pidin kiirelt otsustama, et mida teha, et hajaasustatud piirkonnad saaksid interneti kiiresti ja soodsa hinnaga kätte," sõnas Palo.

Palo sõnul on riigihanke näol tegemist hea uudisega omavalitsustele. "Ma ütlen omavalitsustele, et see on hea uudis teile, sellepärast, et te ei pea võtma laenu. Te ei pea hiljem seda laenu käitlema, te ei pea inimesi hoidma tööl, vaid nüüd tuleb ühine hange, kus kogu Eesti hajaasustuspiirkond tehakse korraga ära," lausus ta.

Palo kinnitas, et seni tehtud töö ei ole olnud ilma asjata. "See, et omavalitsused kaardistavad oma piirkonnas inimesi, kes soovivad viimast miili, see on osa ka nende tööst."

Astrid Kannel küsis, et mis saab siis kui riigihankega ükski suurfirma ei liitu ja loovad ise tiheasustuses oma struktuure, aga nad ei ole hajaasustuses huvitatud sama tegema.

"Kui nad ei liitu, siis see 20 miljonit on alati alles. Sellega saab alati jätkata. See jääb ainult selleks otstarbeks, et Eestis hajaasustusega piirkondades tagada kiire internet kiiresti ja soodsalt," kinnitas Palo.

Kiiret internetti tahavad 54 000 majapidamist

Pärnumaal esitas Digitee liitumise sooviavalduse üle 7000 majapidamise. Harjumaal oli Digimaa sooviavaldusi pea 18 tuhat. Edasi - Raplamaal, Läänemaal ja Järvamaal on Digikond projektiga praeguseks liituda soovijaid umbes 8000 elamist. Saaremaal on projekt Digisaar - liituda soovib 1500 kodu ja asutust. Ja siis veel Põlva, Tartu, Võru ja Valgamaa ühine projekt "Internet koju" - sooviavalduste vastuvõtmine kestab, praeguseks ligi 20 000 majapidamist. Viljandimaa ning Hiiumaa veel kaaluvad. Huvi on kuid konkreetseid tegusid veel mitte. Ning siis Virumaad ja Jõgevamaa ei ole teinud mingeid ettevalmistusi. Lõppkokkuvõttes puudutab praegune segadus ühtekokku 54 000 majapidamist üle terve Eesti. Seega - kümned inimesed on kulutanud sadu töötunde ja kümneid tuhandeid eurosid poliitiku lubaduse peale.