Peeter Marvet ID-kaardi uuendamisest: kõik saab korda

"Kui sul ID-kaarti lähemal ajal vaja ei ole, siis ka pärast kinni panemist on võimalik edasi uuendada," ütles Marvet "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Marvet rääkis, et ta ise uuendas neljapäeval oma sertifikaadid ära ja käis läbi hulga teenuseid. "Pangad, maksuametid, Telia. Sooritasin ka mõned maksekorraldused ja kõik see toimis pärast seda, kui ma olin ID-kaardi tarkvara ära uuendanud ja sertifikaadid ära uuendanud," rääkis Marvet.

Marveti hinnangul on süsteemid kiiresti tööle pandud ja need, kes seda tegid väärivad tänu. Marvet ütles, et usub IT sekelduste lahenemisse ID-kaardi ümber.

"Mina arvan küll, et kõik saab korda. Nagu RIA ja PPA on ka öelnud, et kui sa kasutad ID-kaarti võib-olla kevadel maksudeklaratsiooniks, siis sul on võimalus seda uuendada ka pärast väga lühikest tähtaega. Ma usun, et inimesed suudavad selle ära uuendada ja tulemus on see, et me kõik saame rahulikult oma e-riigiga edasi minna," arvas ta.