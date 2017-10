Enamikust volikogudesse valitud riigikogulastest saavad kahetoolimehed

Kohalikel valimistel kandideeris 101-st riigikogulasest 87. Neist osutus valituks 64 poliitikut, kellest omakorda 58 otsustas kasutada nn kahel toolil istumise võimalust.

Isamaa ja Res Publica Liit

IRLi fraktsioonist pääses volikogusse 12-st kuus saadikut. Kõik asuvad kahel kohal tööle. Autor: Riigikogu kantselei/kollaaž: ERR

Viljandi volikogu esimehena tööd alustav IRL-i juht Helir-Valdor Seeder ütles, et ka teised volikogu liikmed teevad seda tööd oma põhitöö kõrvalt, seega ei saa parlamenditöö olla takistuseks.

"Mul on tõenäoliselt lihtsam kui näiteks kirurgil, õpetajal või ettevõtjal, sest Viljandi- ja Järvamaalt valitud riigikogu liikmena on minu põhitöö otseselt seotud Viljandi- ja Järvamaa arendamisega ja tööülesannete ühisosa suurem, kui teistel ametikandjatel," rääkis Seeder.

Seederi sõnul ei teki riigikogu ja volikogu töö jagamine ka ajalisi probleeme. "Volikogu korralised istungid toimuvad neljapäeva õhtuti ning see on riigikogu istungite ja komisjonide töövaba aeg. Nii et sobib ka ajaliselt hästi. Kohalikust omavalitsusest saadav info ja töökogemus aitavad kindlasti kaasa ka minu tööle riigikogus ja omavalitsuste probleemide paremale mõistmisele ja lahendamisele," lausus Seeder.

Pärnu volikokku valitud Seederi fraktsioonikaaslane Andres Metsoja peab aja jaotamist kahel toolil istumise suurimaks väljakutseks. "Aega on alati vähe ja seetõttu tuleb senisest enam prioriteete hinnata ning järjekorda seada," rääkis Metsoja.

"Lisaks Eesti elule on minu jaoks olulisel kohal ka Pärnu ja Pärnumaa areng. Olen sellega tegelenud pidevalt, lihtsalt nüüd võtab see täiendava mandaadi näol konkreetsema kuju," põhjendas Metsoja oma otsust.

Reformierakond

Tallinna volikogusse läheb sinna pääsenud 12-st saadikust 11. Hanno Pevkuri loobumisega pidanuks teda asendama Anne Sulling, kuid Sullingu loobumisel saab kohustuse Paul-Eerik Rummo. Autor: Riigikogu kantselei/ kollaaž: ERR

Äsja Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimeheks valitud Jürgen Ligi ütles, et lisatöö volikogus nõuab pingutust ja ta loodab hakkama saada.

"Kandideerisin eesmärgiga ka volikogu tööd teha. Igal juhul selles suunas ka pingutan. Vahepeal olen valitud riigikogu fraktsiooni juhiks, mida ei planeerinud ja mis ajakavu pingestab, aga loodan hakkama saada," kommenteeris Ligi.

Kõik 12 reformierakondlast, kes üle Eesti volikogudesse valiti, kasutavad saadud mandaati. Palling ja Randjärv on valitud volikogude esimeheks vastavalt Harku ja Rae vallas. Autor: Riigikogu kantselei/ kollaaž: ERR

Ligi fraktsioonikaaslane Igor Gräzin valiti Muhu valla volikokku ja tema sõnul mingit ajalist konflikti ei ole.

"Volikogu liikme töö ei ole igapäevane kohalolemise mõttes. Samas on mul just Muhus olles üsna palju vaba aega, mida saaksin valla heaks senisest enamgi kasutada. Kui inimene oskab oma tööd korraldada, siis suudab ta ära teha vägagi palju. Muide - just tööde vaheldamine ongi tegelikult parim puhkus ja ka siis soovitan võtta aega niisama jobutamiseks," lausus Gräzin.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur osutus Tallinnas valituks, kuid otsustas volikogu kohast loobuda. Tema järel pidanuks ametisse astuma Anne Sulling, kes isikliku tulemuse alusel valituks ei osutunud. Sulling otsustas samuti loobuda. Sullingut pidanuks asendama Paul-Eerik Rummo, kes ka kohast loobus ja nii läheb Pevkuri asemel Tallinna volikogusse Heli Teder.

Keskerakond

Keskerakondlastest, kes pääses üle Eesti volikogudesse, jätab nn kahel toolil istumise võimaluse kasutamata Kersti Sarapuu. Autor: Riigikogu kantselei/kollaaž: ERR

Keskerakondlane Jaanus Karilaid rääkis, et kui poliitikud on rohkem kohalike probleemide sees, seda kiiremini nendele leitakse ka lahendus.

"Teeme nendest kahest toolist ühe tooli, see kõik on võimalik. Me parlamendis ajame nii Eesti asja kui ka piirkonna asja. Kui Toompead viia rohkem Haapsallu ja rohkem Haapsalut Toompeale, võidab sellest nii piirkond kui ka Toompea," ütles Karilaid.

Karilaid tunnistas, et vaba aega jääb nüüd kindlasti vähemaks ja tuleb paremini planeerida oma töökorraldust.

Kuus keskerakonna riigikogu fraktsiooni liiget osutus kohalikel valimistel valituks. Viktor Vassiljev Tallinna volikokku ei lähe. Autor: Riigikogu kantselei/kollaaž: ERR

Samuti Keskerakonda kuuluv Aadu Must, kes tõenäoliselt Tartu linnavolikogu esimeheks valitakse, on kindel, et saab kahel toolil istumisega hakkama. "Olen kindel, et saan sellega hakkama, sest kogemuste pagas mõlemas ametis on mul üsna suur. Riigikokku on mind valitud kolmel, volikogu esimeheks koguni viiel korral," lausus Must.

"Töökoormus riigikogus väheneb mul oluliselt juba käesoleva aasta detsembris, mil panen maha Eesti, Läti ja Leedu parlamentide rahvusvahelist tööd ühendava Balti Assamblee presidendi ametikoha. Seni röövivad suure osa minu tähelepanust ning nädalavahetuste ja riigikogu istungitest vabade nädalate ajast välissõidud ja -suhtlus, nüüd saan selle asemel pühenduda tööle kallis kodulinnas," rääkis Must.

Keskerakondlaste seas on kaks saadikut, kes küll volikokku valiti, kuid sinna ei lähe. Need on Kersti Sarapuu, kes kandideeris Viljandi linnas ja Viktor Vassiljev, kes kandideeris Tallinnas.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

EKRE fraktsioonist pääses volikogusse seitsmest kuus saadikut. Kõik asuvad kahele tööle. Autor: Riigikogu kantselei/kollaaž: ERR

EKRE fraktsiooni liige Jaak Madison ütles, et kahel toolil töö tegemisega raskusi ei teki:

"Ma ise lähen kindlasti sellepärast, et mul oleks väga piinlik petta Viljandi valijaid, kes andsid mulle teise tulemuse Viljandis. Ma sain rohkem hääli kui praegu ametisse astuv reformierakondlasest uus linnapea Madis Timpson, ma sain ligi kaks korda rohkem hääli kui IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder või nende linnapeakandidaat Harri Juhani Aaltonen. Kui ma nüüd ütleks, et ma ei tule volikokku, siis ilmselgelt ma olen alt vedanud Viljandi inimesi, kes on mind Viljandis täiesti omaks võtnud, kuigi ma ei ole sündinud ega kasvanud Viljandis."

Madison rääkis, et kord kuus toimuv volikogu istung riigikogu tööd häirima ei hakka. "Üldiselt volikogud toimuvad kas neljapäeva või reede pärastlõunal. Näiteks reedeti on [riigikogus] kell 10 hommikul Euroopa Liidu asjade komisjon, mis paar tundi kestab, ja ma jõuan ilusti ka minna volikokku," sõnas ta.

Sotsiaaldemokraatlik erakond

SDE fraktsioonist pääses volikogusse 15-st kaheksa saadikut. Kahel kohal asub tööle viis. Autor: Riigikogu kantselei/kollaaž: ERR

Sotsiaaldemokraat Hannes Hanso ütles, et kuigi töömaht on tal juba praegu väga suur, usub ta, et saab hakkama. "Kodusaare teemad on tuttavad ja mind huvitab, et Eesti territooriumilt suurim ühinev omavalitsus oleks edukas. Ise ma ju selle ühinemise 2014. aastal algatasin. Volikogude toimumisaeg on Saaremaal planeeritud reedetele. Seega saan enamasti, kui just välislähetuses pole, kenasti kohal käia," selgitas Hanso.

Sotsiaaldemokraatide seas on kolm poliitikut, kes otsustasid volikogu mandaati mitte kasutada. Need on Tallinnas kandideerinud Eiki Nestor, Tartus kandideerinud Toomas Jürgenstein ja Võru linnas valimisliidu nimekirjas kandideerinud Ivari Padar.

Niinimetatud kahe tooli seadus võeti vastu 2016. aasta suvel ja see jõustus pärast lõppenud kohalikke valimisi. Seadus võimaldab riigikogu liikmetel hakata tegema tööd ka kohalike omavalitsuste volikogudes, tasu volikogust aga võtta ei tohi.