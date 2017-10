USA välisminister ei näe endiselt Assadile kohta Süürias

"Me ei usu, et Assadi režiimil oleks tulevikku ja samuti Assadi perekonnal. Assadi režiim on jõudmas lõpule ja ainus küsimus on vaid selles, et kuidas see aset hakkab leidma," ütles Tillerson.

Tillerson kinnitas samas, et USA jätkab Süüria läbirääkimisteprotsessi toetamist.

ÜRO erisaadik Staffan de Mistura teatas varem päeval, et ÜRO vahendatud Süüria-kõneluste uus voor algab Genfis 28. novembril.

Kõnelused järgnevad järgmisel nädalal Kasahstani pealinnas Astanas korraldatavale Süüria-teemalisele kohtumisele, millest võtavad osa Venemaa, Iraan ja Türgi.

"Ma tahan ÜRO Julgeolekunõukogu kaudu teada anda, et kavatsen kutsuda Süüria-kõneluste kaheksanda vooru kokku Genfis 28. novembril," ütles erisaadik ÜRO Julgeolekunõukogus esinedes.

Mistura lubas jätkata konsultatsioone kõigi huvitatud pooltega.