USA avalikustas 2891 Kennedy mõrva uurimisega seotud dokumenti

USA rahvusarhiiv avaldas neljapäeval 2800 dokumenti, mis on seotud USA presidendi John F. Kennedy mõrva uurimisega. Kennedy tapeti 1963. aastal Texases.

Enamik USA presidendi John F. Kennedy mõrva uurimisega seotud dokumente tehti avalikuks juba 1990. aastate alguses. Viimased 3000 kõige tundlikuma sisuga dokumenti pidid saladuskatte alt automaatselt välja tulema neljapäeval.

Rahvusarhiiv avaldaski õhtul neist enamiku, kuid viimasel hetkel otsustas president Donald Trump, et mõned dokumendid jäävad rahvusliku julgeoleku huvides salastatuks.

USA meedia andmetel soovitasid presidendil sellise otsuse teha Föderaalse Juurdlusbüroo ja Luure Keskagentuuri ametnikud.

Väidetavalt soovitakse nii kaitsta võimalikke allikaid, kes uurimise ajal USA luureagentuuridele informatsiooni jagasid. Nende hulgas on tõenäoliselt ka kunagisi välisagente, keda Venemaa, Kuuba ja Mehhiko ametnikud võivad avalikustatud materjalide järgi tuvastada.

Samuti peljatakse, et dokumendid võivad avaldada USA luurekogumisviise, mida kasutatakse ka tänapäeval.

Erinevatel riigiasutustel on nüüd pool aastat aega, et salastatud dokumendid üle vaadata. Seejärel need kas avalikustatakse või jäetakse veel mõneks ajaks salastatuks.

"See on kasulik hetk, kus valitsusel on võimalik näidata läbipaistvust selle Ameerika ajaloo pöördepunkti osas ning üritada heastada kõik 1960. aastate valed, pettused ja varjamised," kommenteeris kirjanik ja Kennedy mõrva uurija Phil Shenon.

Kennedy mõrva uurinud ekspertide arvates viimastest dokumentidest suuri üllatusi välja ei tule, küll aga võib selguda, mida tegi Lee Harvey Oswald paar kuud enne Kennedy mõrvamist Mehhikos.

Seni avaldatud andmete järgi kontakteerus Oswald Mehhikos Kuuba ja Nõukogude Liidu luurajatega ning väidetavalt rääkis ta seal avalikult, et plaanib Kennedy mõrvata.

CIA jälgis Oswaldi Mehhikos ning ajaloolaste arvates on seni vastuseta küsimus, kas sealne CIA kontor teadis, et Kennedy elu oli ohus ning kui palju sellest informatsioonist jõudis tagasi Luure Keskagentuuri peamajja USA-s.