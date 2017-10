ÜRO: Süüria režiim on süüdi aprillikuises keemiarünnakus

ÜRO ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) ühiskomisjoni ehk Ühise Uurimismehhanismi (JIM) raportis leitakse, et aprillikuise keemiarünnaku eest on vastutav Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiim.

"Uurimisrühma veendumuse kohaselt vastutab Khan Sheikhunis 4. aprillil 2017. aastal sariini kasutamise eest Süüria režiim," kirjutatakse AFP ajakirjaniku nähtud raportis.

Eelmisel kuul esitasid sama süüdistuse ÜRO sõjakuritegude uurijad, kes kinnitasid, et neil on tõendeid Süüria õhujõudude rünnakus osalemise kohta.

Venemaa vetostas teisipäeval USA koostatud resolutsiooni, millega taheti aasta võrra pikendada Süüria keemiarünnakute toimepanijaid tuvastada üritava paneeli mandaati. JIM-i mandaat lõpeb 17. novembril.

Resolutsiooni toetas 11 ja vastu oli kaks riiki - Venemaa ja Boliivia. Hiina ja Kasahstan jäid erapooletuks.

USA soovis hääletust resolutsioonikava üle, mis võimaldaks komisjonil jätkata veel üks aasta tööd nende isikute väljaselgitamiseks, kes vastutavad keemiarelvarünnakute eest kuus aastat kestnud Süüria relvakonfliktis.

Vene suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzia üritas edutult lükata hääletust novembrisse.

Nebenzia tahtis enne hääletust ära oodata JIM-i raporti 4. aprillil Süürias toimunud ja vähemalt 87 inimest tapnud keemiarünnakust Khan Sheikhounis. Nebenzia sõnul Venemaa kritiseerib JIM-i tööd, kuid ei soovi selle lõppemist, vaid muuta selle mandaati.

USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley ütles, et Venemaa tahtis esmalt näha, kas Khan Sheikhouni rünnakus süüdistatakse Süüria valitsust või mitte. Kui süüdistatakse, siis öelnuks Venemaa, et nad ei tunnusta JIM-i tööd, väitis Haley ja lisas, et see seisukoht on vastuvõetamatu.

"Me ei saa niiviisi töötada," lausus Haley reporteritele. "Me ei saa käia valimas, keda tahame näha süüdi ja keda mitte."

Nebenzia kritiseeris Haley avaldust ja väitis, et venelased pole midagi taolist öelnud.

"Mis puudutab süüdlaste valimist, siis seda tegid Ühendriigid, mitte Venemaa," lisas Nebenzia.

OPCW missioon Süüriasse teatas juba 30. juunil, et rünnakus kasutati närvimürki sariin. Missioonil polnud volitust öelda, kes rünnaku sooritas. Süüdlase väljaselgitamine jäeti JIM-ile.

Haley ütles pärast hääletust, et "Venemaa on taaskord näidanud, et teeb mida iganes tagamaks, et Assadi barbaarne režiimi ei seisaks iialgi silmitsi tagajärgedega, mis tulenevad keemiarelvade kasutamisest".

"See on üheksas kord, kui Venemaa kaitses Assadi ja tema mõrvarite meeskonda, blokeerides Julgeolekunõukogu tegutsemise," lisas Haley. "Seda tehes asus Venemaa taaskord neid relvi kasutavate diktaatorite ja terroristide poolele."

Süüria valitsus on korduvalt kinnitanud, et riigil ei ole keemiarelvi ning valitsus peab nende kasutamist moraalseks kuriteoks, mis tuleb hukka mõista. Süüria valitsus on seadnud ÜRO järeldused kahtluse alla, öeldes, et need põhinevad terroristidelt ja nende agentidelt saadud informatsioonil.