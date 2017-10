Tallinn saab kaks riigikogu liikme kohta järgmistel valimistel juurde

Vastavalt riigikogu valimise seadusele jaotab mandaatide arvu valimisringkondades vabariigi valimiskomisjon, mis lähtub mandaatide jaotamisel ringkonna piiridest. Praegu on need maakonnapõhised, Tallinnas linnaosapõhised ning eraldi valimisringkond on Tartu.

Ringkondadest välja jagatav mandaatide arv viiakse edaspidi vastavusse muutustega valijate elukohtades ning sellest võidab Tallinn ning kaotab Lõuna-Eesti.

“Inimesed asuvad elama järjest rohkem suurtesse linnadesse, eriti Tallinna. Seetõttu tuleb muuta ka mandaatide arvu," põhjendas valimisteenistuse juht Priit Vinkel.

Võrreldes 2015. aasta riigikogu valimistega on 2019. aastal Jõgeva- ja Tartumaal üks mandaat vähem ning üks mandaat on vähem ka Kagu-Eesti valimisringkonnas, kuhu kuuluvad Võru-, Valga- ja Põlvamaa.

Järgmistel valimistel saavad ühe mandaadi juurde Tallinna esimene ehk Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine valimisringkond ning üks mandaat lisandub ka valimisringkonda, mis hõlmab Kesklinna, Lasnamäed ja Piritat.

2015. aasta valimistel oli Jõgeva- ja Tartumaal kaheksa mandaati ehk järgmistel valimistel on seal seitse mandaati. Võru-, Valga- ja Põlvamaal oli eelmistel valimistel üheksa mandaati ehk sinna jääb kaheksa mandaati.

Tallinna esimeses valimisringkonnas (Haabersti, Põhja-Tallinn ja Kristiine) oli üheksa mandaati, aga järgmistel valimistel on seal juba 10. Tallinna teises valimisringkonnas (Kesklinn, Lasnamäe, Pirita) oli varem 12 mandaati, aga edaspidi juba 13.

2023 valimisteks ringkonnareform

Vinkel tunnistas, et suured valimisringkonnad annavad populaarsematele kandidaatidele mõningase eelise.

„Tõepoolest, suure mandaatide arvuga ringkonnas on lootus või võimalus saada suurem häälte arv ja sellega üle-eestilises arvestuses rohkem kaasa aidata. Suuremas ringkonnas on ka suurem võimalus jõuda ringkonnamandaadini. Väiksemas ringkonnas tuleb aga enda taha saada suurem valijate osakaal, kui me räägime valijate absoluutarvust," ütles Vinkel ERR-i raadiouudistele.

Riigikogu juhatus on palunud vabariigi valimiskomisjonil esitada ettepanekud senise ringkonnasüsteemi ümberkorraldamiseks.

Priit Vinkeli sõnul on arutluse alla mitu alternatiivi, alates väikestest viie-kuue mandaadiga ringkondadest ning lõpetades viie valimisringkonnaga, kus jaotatakse umbes 20 mandaati. Ka on võimalus, et üle riigi tehakse võimalikult ühesuurused 10-11 mandaadiga ringkonnad.

Praegu on väiksem valimisringkond Lääne-Virumaa, sealt pääseb riigikogusse viis inimest. Suurim on aga Harju- ja Raplamaa, kus jagatakse 14 mandaati.