Gümnasist: ministri soovitud gümnaasiumilävend ei ole hea lahendus

„Meeta Murakas, teie jaoks on võistlus lõppenud, kuna esimese katse tulemus jäi alla 3,75 meetri!“ hüüdis kohtunik. Arvan, et ükski võistleja ei nõustuks olukorraga, kus esimese hüppe ebaõnnestumisel uusi võimalusi ei antaks.

Samasugust pahameelt kohtaks ka siis, kui kehtestataks gümnaasiumisse saamiseks vajaliku keskmise hinde piir. Muidugi tuleb ette, et gümnaasiumisse tullakse lihtsalt mõnusalt aega veetma, viitsimata ise õppimisse panustada, aga keskmise hinde kriteerium pole just parim lahendus selgitamaks välja, kes sinna gruppi kuuluvad.

Põhjus on selles, et kui õpilasel pole pärast põhikooli lõppu aimugi, mis ametis ta end kunagi näha tahab, siis on suur tõenäosus, et keskkool aitab natukenegi pilti selgemaks saada.

Samuti leidub mõni, kes põhikoolis looderdab, kuid äkki käib peas klõks ning mõistetakse, et tuleb end kätte võtta. Aga kui eelnev kehv õpitulemus gümnaasiumiuksed sulgeb, võivad noored täielikult käega lüüa ning võime kaotada potentsiaalse geeniuse.

Ma siiralt loodan, et hindepiir jääb kehtestamata ning säilib vana süsteem. Pealegi – meile ju kogu aeg korrutatakse, et hinded pole kõige olulisemad. •