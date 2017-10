Tervisekriisiks kuulutamine aga võimaldab toetusfondide raha efektiivsemat suunamist probleemiga tegelemiseks, kriisist hõlmatud piirkondades lisatööjõu palkamist vahendasid BBC, CNN jt.

Opiaatide kuritarvitamise tõttu sureb USA-s iga päev 140 inimest.

Trumpi sõnul on plahvatuslikult kasvanud nii valuvaigistite kuritarvitamine kui ka opiaatidest narkootikumide, nagu näiteks heroiini tarvitamine ning tema valitsus peab selle vastu midagi ette võtma.

"Praegu sureb üledooside tõttu rohkem inimesi kui relvakuriteod ja liiklusõnnetused kokku," nentis Trump oma sõnavõtus ja märkis, et ka opiaatidest ravimite tarbimise poolest on Ameerika Ühendriigid maailmas esikohal.

Toetajate sõnul on Trumpi otsus oluline samm üleriigilise probleemi teadvustamisel, kriitikud aga leiavad, et sellest jääb väheks ning ilma föderaalse lisarahastuseta ei õnnestu kriisi ületada.

Valges Majas peetud kõnes rääkis Trump ka sõltuvusprobleemidest laiemalt ning meenutas oma vanemat venda Fred Trump juuniori, kes võitles enne oma surma 1981. aastal pikka aega alkoholismiga. Fred Trump juunior oli surres 43-aastane.

"Mul oli vend Fred, suurepärane kutt, parima välimusega kutt, parima iseloomuga kutt, palju parema iseloomuga kui mina," meenutas Trump. "Kuid tal oli probleem, probleem alkoholiga. Ning ta ütles mulle alati: "Ära joo." Ta oli minust oluliselt vanem ja ma kuulasin teda ja pidasin temast lugu... kuid ta ütles mulle alati: "Ära joo." Ning ta lisas, et "ära suitseta ka". Ning ta ütles seda jälle ja jälle ja jälle."

"Ja kuni tänase päevani pole ma alkoholi tarbinud. Ning ma ei kibele selle järele. Mul pole selle vastu huvi. Ja kuni tänase päevani pole ma ka ühtegi sigaretti suitsetanud," kinnitas president.

"Ärge muretsege, need on ainult kaks minu head omadust," naljatles Trump. "Ma ei taha teile rääkida pahadest omadustest, pahasid asju on piisavalt palju ka."

Kuid ta tõesti aitas mind. Mul oli keegi, kes mind juhendas. Ja tal oli väga, väga raske elu alkoholi tõttu, uskuge mind. Väga, väga, väga raske elu. Ta oli kõva kutt, kuid see oli karm, karm asi, mis tal tuli läbi teha," jätkas USA riigipea.

Kokkuvõtteks ütles Trump, et see õppetund, mille ta vennalt sai, seisnes narkootikumidest ja alkoholist hoidumises, ja see on ka õppetund, mis on nii oluline noortele inimestele edasi anda.

"Kui me suudame noortele inimestele õpetada, et nad üldse ei alustaks, siis on ka väga lihtne neid mitte tarbida," märkis Trump narkootikumide kohta.

Trump räägib oma vennast Fred Trump juuniorist väga harva, pikemalt rääkis ta viimase muredest näiteks 2016. aastal New York Timesile antud intervjuus.