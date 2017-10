Pärnu maakohtus olid neljapäeval külas Leedu kohtute esimehed, et uurida, kuidas kohtureform kohtute tööd muudab.

Eestis toimus kohtureform 2006. aastal, Leedus on see käivitumas ja uuest aastast jääb 49 kohtust järele 12. Leedus on allesjäävatele kohtutele juba esimehed välja valitud ja nemad käisidki Pärnus, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Reformi kontseptsiooni saime Eesti kolleegidelt. Viis aastat tagasi Pärnu kohtu esimees ja teised kolleegid Eesti kohtutest käisid Leedus ja jagasid oma kogemusi ja oma visiooni kohtusüsteemi muudatustest," selgitas Leedu kohtute ameti direktor Reda Moliene.

"2006. aastast väiksed kohtud liideti kokku suuremateks. Kui meil tollal oli 12 maakohut Eestis, siis täna on ainult neli maakohut. See annab võimaluse ressurssi paremini jagada ja kohtunike teadmisi rakendada teistmoodi," rääkis Pärnu maakohtu esimees Rubo Kikerpill.

"Kuivõrd Leedus on seesama reform, väikeste kohtute ühendamine suuremateks, eesmärgiks võetud, siis seekord on Leedu külalised, vastvalitud kohtute esimehed tulnud Pärnusse, et kuulda eelkõige Pärnu kogemust ja seeläbi ka Eesti kogemust selle reformi tulemuste saavutamisel," lisas ta.