Video: paavst Franciscus vestles rahvusvahelise kosmosejaama meeskonnaga

Paavsti sõnul on just kosmosest eriti hästi näha, kui õrn on tegelikult meie planeet ning kuidas tuleb olla hoolikas, et seda ettevaatamatute keskkonnavaenulike tegudega mitte hävitada, vahendas The Guardian.

Praegune paavst pole esimene, kes on kosmoses viibivate astronautidega diskuteerinud. Seda tegi ka tema eelkäija Benedictus XVI.