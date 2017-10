Keskerakond kaalub Tallinna linnavolikogus opositsioonile aseesimehe kohta

Keskerakonna linnapea kandidaat Taavi Aas ütles, et kõnelused erakonnas kohtade jaotuse üle alles käivad. "Aga avalikult saab tulemustest rääkida siis, kui kandidaadid on kinnitanud Tallinna nõukogu, mis on meie kõrgeim juhtorgan. Alles siis saame öelda, et kohad paigas."

Nõukogu koguneb Aasa sõnul tuleva nädala kolmapäeval. "Enne seda toimuvad nõupidamised ja kohtumised erinevate inimestega, kes ametikohtadele võiks sobida. Varem midagi öelda oleks enneaegne ja spekulatsioon."

Ta kinnitas, et volikokku võib tulla kaks esimehe kohta, samamoodi nagu riigikogus. "Ka see on arutelu koht. Aga niipalju võin küll öelda, et juhul kui nii otsustatakse, et volikogu esimehel lisaks saab olema kaks asessimeest, siis üks koht saab kuuluma opositsioonile."

Otsuse, kes sellesse ametisse valitakse, peab Aasa sõnul tegema opositsiooni ise. "Meie ei saa opositsioonile ette kirjutada, et keda nemad tahavad üles seada, seal endi otsutada. Aga ütlen veelkord, et kas see pole kindlalt otsustatud, kas teine abiesimehe koht tuleb."

Küsimusele, et miks ikkagi SDE-d valitsusliitu ei võetud, tunnistas Aas, et kahtlejaid oli mõlemas erakonnas. Ja lisas: "Nimesid nimetata, osadele meist näis hea mõte sotsiaaldemokraatidega koalitsiooni, kuid oli vastaseid. Ning sama olukord oli ka sotsiaaldemokraatide ridades. Kui ikka kummaski koalitsioonipartneris pole konsensust, siis on targem võimuliitu mitte teha. Koalotsiooni minek eeldab selget ja ühest arusaama."

Aas lausus veel, et Tallinnas Keskerakonna nimekirjas kõige parema valimistulemuse teinud Mihhail Kõlvart valib ise, kas soovib linnavolikogu esimehe kohale asuda.

"Tulemusest johtuvalt ei tee keegi Kõlvartile ettepanekut asuda mingile kohale, vaid Kõlvart otsustab ise, millise positsiooni kasuks ta valib. Nii oleme omavahel rääkinud. Loomulikult ta oma otsust tehes arvestab Keskerakonna huve."