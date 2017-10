Ettevõtetele septembris antud uute pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli 2,05%, veel aprillis oli see näitaja tasemel 2,9%.

Languse põhjusena toob Eesti Pank esile asjaolu, et ettevõtete laenunõudlus on püsinud stabiilsena ja konkurents pankade vahel on üsna suur, mistõttu on ettevõtete laenude intressimarginaalid langenud.

Seevastu majapidamiste laenunõudlus on suurenenud ning pakkujate ring on väiksem kui ettevõtete laenuturul, mistõttu on võimalus intressimarginaali tõsta ka suurem.

Kui aasta alguses oli pikaajaliste kodulaenude keskmine intressimäär 2,2%, siis septembri lõpus oli näitaja kerkinud 2,4% tasemele.

Uusi eluasemelaene andsid pangad kolmandas kvartalis kokku 10% suuremas summas kui aasta tagasi, uute laenude lisandumise tempo on aga viimastel kuudel aeglustunud.

Hoiused kasvavad jätkuvalt

Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste maht kasvas kiiresti ka kolmandas kvartalis. Ettevõtete varade mahu kasvu on keskpanga teatel toetanud müügitulu suurenemine.

Ettevõtete hoiused suurenesid septembris aasta võrdluses 12,5%, 5,8 miljardi euroni, ning majapidamiste hoiused kasvasid 9%, 6,6 miljardi euroni.

Majapidamiste hoiuste kasvu mõjutas palgasaajate sissetulekute suurenemine. Hoogsa laenamisega ühel ajal on seega suurenenud ka ettevõtete ja majapidamiste finantspuhvrid.