Luminor Solarise keskuse kontserdimajale oma nime ei taha

"Hetkel on tõepoolest olukord selline, et Nordea kontserdimaja on jätkuvalt vana brändinguga. Luminoril koostööd kontserdimajaga plaanis jätkata ei ole, mistõttu tegeleme aktiivselt mõlemale poolele sobiva lahenduse leidmisega. Seni on kontserdimaja jätkuvalt Nordea brändinguga," ütles panga korporatiivkommunikatsiooni juht Hedwig Meidra BNS-ile.

Kontserdimaja ehitus algas 2007. aasta kevadel ning see avati 2009. aastal Nokia kontserdimaja nime all. Nordea nime kannab kontserdimaja alates 2014. aastast.

Nordea ja DNB pankade Baltikumi üksuste baasilt loodud ühendpank Luminor alustas tööd oktoobrist. Ühendpanga juhatuse esimees on Erkki Raasuke, Eestis juhib Luminori Gunnar Toomemets.