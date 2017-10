Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Teisalt ei saa tema sõnul naiivselt väita, et Eestis ei ole tööandjaid, kes värbamisel tööotsijaid keelatud tunnuste alusel välistavad. Auväärt leiab, et selliste üksikute tööandjate käitumist aga regulatsioon ei muuda ja tuleks tegeleda probleemi põhjusega.

"Kuna Eesti tööjõud on kiirelt vähenev ja töökäte nappus on aasta-aastalt aina süvenev murekoht tööandjate jaoks, ei saa Eesti ettevõtted endale kuidagi lubada filtreerimist tunnuste alusel, mis ei ole seotud töötaja oskuste ja ambitsioonikusega. Tööandjad tegelevad eelkõige töötajate leidmisega, kuna olukord on muutunud tööturul keeruliseks. Värbamisel hinnatakse siiski kandidaadi oskusi, teadmisi ja pädevust ning ambitsioonikust ametikohal hakkama saada," kommenteeris Auväärt.

CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt ütles ERR-ile, et enamiku loetletud tunnuste alusel ei ole võimalik ka praegu automaatset otsingut CV-de andmebaasis teostada. Samuti puudub töövahendusportaalil info, et selliseid kriteeriumeid tööandjad sooviksid või vajaksid.

