Peaministri ametiauto avariis jääb süüdlase selgitamine kindlustusele

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Pärkna märkis, et operatiivsõitu sooritades on õigus liiklusreeglitest kõrvale kalduda, kuid seda tehes on tähtis tagada ka teiste liiklejate ohutus. "Täna puudub meil põhjus menetluse alustamisteks Audi sõidukijuhi osas," lisas ta.

Neljapäeval avalikustatud pardakaamera videost on näha, et peaministri ametiauto ja selle saateauto sõitsid mööda Pärnu maanteed Viru ringi poole. Ristumisel Suur-Karja ja Georg Otsa tänavaga põles peaministri ametiautole fooris vilkuv kollane, kuid siniste vilkurite saatel otsustas peaministri ametiauto juht ristmiku ületada.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel