Eesti Rahva Muuseumi direktoriks sai Alar Karis

Alar Karis on ERR-ile öelnud, et tema üheks prioriteediks on teadustööle rõhumine, koostöö teiste muuseumide ja teadusasutustega ning rahvusvahelise dimensiooni arendamine muuseumis. Karis on avaldanud ka arvamust, et muuta võiks ERM-i õiguslikku staatust ehk riigimuuseumist avalik-õiguslikuks.

Alar Karis on 58-aastane. Tema töö riigikontrolörina lõppeb tuleva aasta aprillis. Varem on olnud Karis nii Tartu Ülikooli kui ka Maaülikooli rektor ja professor, aga töötanud ka teadurina mitmes välisülikoolis. Hariduselt on Karis veterinaar. Ta on abielus Eesti Ajaloomuuseumi direktori Sirje Karisega ning nende peres on kolm last.

Pärast valikukomisjoni otsuse teada saamist teatas Tõnis Lukas Facebookis, et tänab kõiki, kes on temaga koos ERM-i armastanud. „Armastan oma tööd ja olen teinud seda kogu rahvale - ja mis mul saab siis olla selle vastu, et üks selle rahva liige, Alar Karis, selle töö vilju nopib.”

ERM-ile uut juhti valivasse komisjoni kuulusid kultuuriministeeriumi poolt kantsler Paavo Nõgene (komisjoni juht), asekantsler Tarvi Sits, muuseuminõunik Mirjam Rääbis, finantsosakonna juhataja Merju Künnapu, Eesti Kunstimuuseumi juhatuse liige Sirje Helme, muuseuminõukogu esimees, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja Anton Pärn ning riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must. Konkursikomisjoni nõuandvaks hääleõiguseta liikmeks oli ERM-i ametiühingu usaldusisik Ellen Värv.

ERM-i senise juhi Tõnis Lukase ametiaeg lõpeb jaanuari keskel 2018. Uue juhi ametiaeg on viis aastat.