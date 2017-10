Twitter teatas, et loobub RT ja Sputniku reklaamidest

Twitter teatas neljapäeval, et loobub kõikidest reklaamidest, mille on tellinud Kremli poolt rahastatavad ingliskeelsed meediakanalid RT ja Sputnik. Twitter peab andma järgmisel nädalal USA kongressis vastuseid küsimustele, mis puudutavad Venemaa sekkumist 2016. aasta USA presidendivalimistesse ja seda, kuidas Kreml kasutas sellel eesmärgil USA sotsiaalmeediafirmade pakutud võimalusi.

"See otsus võeti vastu lähtudes tagasiulatuvast analüüsist, mida me tegime seoses 2016. aasta USA valimistega ja USA luurekogukonna järeldusega, et nii RT kui ka Sputnik üritasid sekkuda valimistesse Venemaa valitsuse ülesandel," teatas ettevõte oma blogipostituses. Samas on RT ja Sputniku tavalised Twitteri-kontod endiselt alles, vahendas Politico.

Twitter tunnistas eelmisel kuul kongressi juurdlust läbi viivatele komiteedele, et RT (varasema nimega Russia Today) maksus 2016. aastal Twitteri reklaami eest 274 100 dollarit. Ettevõte teatas, et neil on kavas annetada 1,9 miljonit dollarit, mille nad on alates 2011. aastast RT reklaami pealt teeninud, heategevuseks ehk kodanikuühiskonda puudutavaks teadustööks.

USA luuredirektori (DNI) ameti poolt jaanuaris avaldatud raporti kohaselt on RT näol tegu Kremli peamise propagandaväljundiga, mis oli osa suuremast meediamehhanismist, mis edendas valimiskampaania ajal Donald Trumpi kiitvaid ja tema vastast Hillary Clintonit negatiivselt kujutavat sisu.

RT peatoimetaja Margarita Simonjan aga teatas neljapäeval pärast Twitteri otsust, et ta loodab, et ettevõte "ei unusta" kongressi ees ütlusi andes ka seda, kuidas Twitter kutsus ise RT-d üles valimiskampaania ajal "palju dollareid" kulutama.

Sputnik pole Twitteri otsust veel kommenteerinud.

Lisaks Twitterile peavad kongressi ees Venemaa taustaga promomaterjale ja reklaami asjus selgitusi jagama ka Facebook ja Google.

Samal ajal kirjutab Politico, et Twitter muutis alles eelmisel aastal kasutamisreegleid, mis teevad Venemaa mõjutustegevuse jälgimise veelgi raskemaks.