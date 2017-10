Lukas süüdistab kaotuses kantslerit

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

"Tänan kõiki, kes on minuga koos ERM-i armastanud. Armastan oma tööd ja olen teinud seda kogu rahvale - ja mis mul saab siis olla selle vastu, et üks selle rahva liige, Alar Karis, selle töö vilju nopib."

Ajakirjaniku küsimusele, mille poolest etendus, vastas Lukas: "Eks see valmidus mind karistada selle eest, et ma Paavo Nõgenele olen mitmes asjas vastu olnud või olulistes asjades eriarvamusele jäänud, oli ju ette teada."

Milles konkreetselt Lukas kantslerit süüdistab, ta ei kirjuta. Ajakirjanduses on mehed varem olnud erineval meelel näiteks ERM-i küttelahenduse puhul, kus Lukas eelistas maakütet, aga Nõgene kaugkütet. Erinevaid seisukohti on mehed väljendanud ka ERM-i restorani ning suve lõpul avalikustatud auditi etteheidete paikapidavuse osas.

"Selgituseks: nagu teada ka varem - karistuse saab see, kes on julgenud meie riigi juhi, Paavo Nõgenega, mõnes olulises küsimuses eriarvamusele jääda," kirjutas Lukas sotsiaalmeedias.

