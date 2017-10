Olukord Kaagveres on paranenud

Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus, mida varem Kaagvere erikooliks kutsuti, jõudis septembris uudistesse peamiselt suurte muredega. Kaagvere külaelanikud kaebasid, et õpilased käivad koolist oma soovi mööda sisse ja välja, hulguvad küla peal ja teevad pahandust, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Kooli töötajad pöördusid haridusministeeriumi poole ja palusid koolijuhi välja vahetada. Osapoolte kokkuleppel koolijuht lahkuski. Ministeerium saatis kooli ajutiseks juhiks enda välishindamisosakonna eksperdi Pille Vaiksaare.

Kaagvere külaseltsi juhatuse liige Kadi Saarsoo ütles, et peale Vaiksaare tööle asumist vähenes hüppeliselt laste liikumine küla peal. "Kui nad ikkagi sealt plehku panid, siis kooli töötajad on nad tagasi viinud. Selles mõttes külast vaadates on olukord parem," rääkis Saarsoo.

Vaiksaar ise räägib, et palju tööd on veel ees ja kõige tähtsam on inimestega, nii külaelanike, laste, kui kooli töötajatega suhtlemine. Samas tuleb teha ka konkreetseid muudatusi. Nii näiteks usub Vaiksaar, et paljusid lapsi, kes praegu on Kaagveres, tuleks aidata hoopis muul moel.

"Vähendame vanema avalduse alusel meile teenusele tulevate laste hulka ja jääme pigem toetama seda sihtgruppi, kes on suunatud siia kooli just läbi kohtu," lausus Vaiksaar.

Veel olulisem on aga see, mida lastega Kaagveres tehakse, näiteks küsimus, kui palju võimalusi on neil oma vaba aega sisustada. Kadis Saarsoo räägib, et kooliõpilastele püütakse leida üha enam võimalusi ka väljaspool kooli huviringides käia ja kiidab abi eest kõrvalvalla maadlustreenerit.

Pille Vaiksaare sõnul on laste jaoks intensiivistatud tegevused nagu savitöökoda, puidutöökoda, käsitöökoda, jalgpalliringid.

Ja koos käsitööõpetajaga saavad õpilased parandada neid asju, mis nad eelmisel päeval on ära lõhkunud. Aga see ei tähenda, et kõik probleemid koolis seljatatud oleks. Ning aia taha suitsu tegema püüavad mõned lapsed ikka pääseda. Vaiksaare sõnul proovib kool lapsi suitsetamisest võõrutada ja ehkki kõrgemat aeda keegi ehitama ei hakka, siis keerulisemaks on jooksupanemine ikkagi muudetud.

Ka kooli töötajad, kes Rahvusringhäälinguga vestlesid, on Vaiksaarega rahul. Aga kuidas seda kõigi erikoolide probleemi, ehk suurt kaadrivoolavust peatada? Vaiksaar tõdeb, et töö koolis on keeruline ja kurnav.

"Vaatame üle kogu seda protseduuri, et kui inimene meile tööle tuleb, siis kuidas me saame teda esimesest hetkest toetada sisse sulandumisel meie kolletiivi, et ka tagasilöökide puhul ei tekiks tunne, et viskame püssi põõsasse," sõnas Vaiksaar.

Ehkki mitmelt poolt keelitatakse Vaiksaart koolijuhina jätkama, siis konkurssile ta ennast üles ei sea. Kandideerimisega on soovijatel aega esimese novembrini.