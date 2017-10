Prantsuse Guajaanas on juba pikemat aega olnud töötuse määr, viimaste andmete kohaselt 23 protsenti. Samuti häirib elanikke ebaseaduslike immigrantide juurdevool ning piirkonna tervishoiu- ja haridussüsteemi halb seis, vahendas BBC.

Prantsuse Guajaana elanikud on järjekindlalt kurtnud halva sotsiaalolukorra pärast ning korraldanud streike ja sulgenud maanteid. Näiteks märtsis tungisid protestijad Kourou kosmosdroomi territooriumile ja kurtsid, et Prantsuse valitsus kulutab palju raha prestiižikate projektide peale, kuid jätab samal ajal tavainimeste heaolu tähelepanuta.

1968. aastal rajatud Guajaana kosmosekeskust kasutavad nii Euroopa kosmoseagentuur ESA, Prantsuse kosmoseuuringute keskus CNES (Centre national d'études spatiales) ja ettevõte Arianespace.

Vastasseis meeleavaldajate ja politsei vahel läks neljapäeva õhtul pealinn Cayenne'is vägagi teravaks - protestijad loopisid süütepudeleid, politseinikud vastasid pisargaasiga. Protestijate viha põhjuseks oli muuhulgas ka see, et meeleavaldajate esindajatel ei lastud presidendiga kohtuda.

Macron on lubanud, et ligi 240 000 elanikuga Prantsuse Guajaanale eraldatakse erakorralist rahalist abi rohkem kui miljardi euro ulatuses. Tegemist on kokkuleppega, mille sõlmis juba eelnev sotsialistide juhitud Prantsuse valitsus.

Samas kinnitas Macron neljapäeval Prantsuse Guajaanasse saabudes, et ta ei tulnud "lubadusi andma". "Ma ei ole mingi jõuluvana, sest Guajaana elanikud ei ole lapsed," rõhutas ta.

Macron on varemgi meeleavaldajate ja streikijate kohta otsekohest sõnavara kasutanud. Näiteks oktoobri alguses riigi edelaosas asuvat Égletons'i asulat külastades kostitas ta tema majanduspoliitika vastu meelt avaldavaid inimesi kommentaaridega, mis tugevate ametiühingutega Prantsusmaal palju vastukaja said.

"Selle asemel, et siin mürglit teha (Macroni poolt kasutatud väljend "foutre le bordel" on prantsuse keeles vägagi halvustava kõlaga - Toim.), võiks mõned neist minna ja vaadata, kas neil õnnestub äkki seal tööd saada," märkis ta ja viitas sellega lähedal asuvale alumiiniumitehasele, millel oli raskusi tööjõu leidmisega. "Mõnel neist on lausa sobiv kvalifikatsioon olemas. See ei ole üldse nii kaugel, et nad ei võiks minna."