Nimekirja on teiste seas kantud Venemaa riiklik relvakaubanduskontsern Rosoboronexport ja tulirelvi valmistav ettevõte Kalašnikov.

Nimekirja avaldamine ei tähenda, et neid firmasid endid ootavad sanktsioonid, kuid meetmeid võidakse rakendada organisatsioonide vastu, mis nendega "märkimisväärseid toiminguid" teostavad.

Välisministeerium koostas nimekirja vastavalt juulis Valge Maja vastuseisust hoolimata kongressis heaks kiidetud sanktsioonideseadusele.

"Kongressi eesmärk on kasutada seaduse 231. paragrahvi, et vastata Venemaa vaenulikule käitumisele seoses Ida-Ukraina kriisi, kübersekkumiste ja -rünnakutega ning inimõigusrikkumistega," lausus välisministeeriumi kõrge ametnik.

"See seaduse paragrahv võtab sihikule märkimisväärsed tehingud isikutega Vene valitsuse kaitse- ja luuresektoris, mis võivad hõlmata Venemaa arenenud relvastuse müüki maailmas."

President Donald Trump allkirjastas augustis seaduse Venemaa karistamiseks USA presidendivalimistesse sekkumise eest. Sellele pidi administratsioon lisama nimekirja Vene kaitse- ja luureametkondade töötajatest, kellega suhete arendajat ähvardavad USA sanktsioonid.

Neljapäeval kiitis välisminister Rex Tillerson nimekirja viimaks heaks. Ta seletas, et viivituse üheks põhjuseks oli mure, kuidas võivad sanktsioonid mõjutada ärisuhteid ja USA olulisi liitlasi, kes teevad koostööd Vene kaitse- ja luuresektoriga.

Moskva: USA uued sanktsioonid ei suuda suhteid rohkem halvendada

Vene kaitseettevõtetele ja eriteenistustele USA uute sanktsioonide kehtestamise võimalus vaevalt suudab suhteid Venemaaga veelgi halvendada, sest need on niigi hullemad kui eales, ütles Vene föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov reedel.

"USA-Vene suhete olukorda see vaevalt mõjutab - suurem osa nimetatud struktuuridest ja nende juhtidest on juba sanktsioonide all ja suhted seisus, kust halvemaks minna enam ei saa. Pigem peegeldavad kõik need ettevõtmised USA poliitilise juhtkonna meeleseisundit, kus valitseb pimedus," kirjutas Kossatšov Facebookis, kommenteerides teavet, et hulk kaitseettevõtteid võivad sattuda uute USA sanktsioonide alla.

Ajaleht The New York Times avaldas Vene ettevõtete nimistu, mis võidakse allutada USA sanktsioonidele.

33 ettevõtte hulka kuuluvad Kalšnikov, Tupolev, Ižmaš, Almaz-Antei, Rosoboroneksport, Rosteh, Mig, Suhoi, Uralvagonzavod, Vertoljotõ Rossii jt, samuti hulk luure- ja kaitseametkondi.

Vene välisminister arutas uue USA suursaadikuga USA-Vene suhteid

Vene välisminister Sergei Lavrov arutas reedel USA uue suursaadikuga Venemaal Jon Huntsman juunioriga kahepoolseid suhteid, edastas Vene välisministeerium.

"27. oktoobril võttis Vene välisminister Lavrov vastu USA suursaadiku Venemaal Huntsmani, kes alustas tööd Moskvas. Vestluse käigus puudutati Vene-USA suhete praegust seisu ja nende arenguväljavaateid, samuti mitut pakilist rahvusvahelist küsimust," ütles ministeerium.