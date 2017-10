Kataloonia pankade aktsiad langesid järsult

Kahe panga aktsiad on langenud alates Kataloonia iseseisvusreferendumist 1. oktoobril. Mõlemad pangad on alates sellest ajast oma peakontorid Katalooniast minema viinud, samas kui osad kliendid on oma hoiused pankadest välja võtnud. Kumbki pank ei ole teatanud, millises ulatuses hoiuseid välja võeti.

