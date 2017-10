Tartus käivad praegusel ajal paralleelselt linnaotsingud politseinike ja vabatahtlike osalusel leidmaks 26. oktoobril kadunud 20-aastast Renetit. Kuna sellel otsingul osalejaid on palju, jagas politsei ühelt otsingult jõude ümber, et keskenduda lapse leidmisele, kelle elu on võimalik kiirelt tegutsedes päästa.

