"Eesti seisukohad ei ole muutunud tulenevalt viimastest arengutest Hispaanias. Eesti toetab jätkuvalt Hispaania territoriaalset terviklikkust. Hispaania on demokraatlik õigusriik. Kõik siseriiklikud küsimused tuleb lahendada Hispaania põhiseadusest ja teistest seadustest lähtuvalt," ütles Ratas.

"Hispaania autonoomses piirkonnas Kataloonias läbi viidud rahvahääletus ja sellele järgnenud iseseisvuse välja kuulutamine on vastuolus Hispaania põhiseadusega. Praegust probleemi saavad lahendada vaid Madrid ja Barcelona omavahel suheldes, loodetavasti üksnes sõna ja argumentide jõuga, nagu ütles ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk," lisas Ratas.

Estonia supports the territorial integrity and unity of Spain. Internal affairs must be solved according to their constitution and laws.