Lasteaialapsed kinkisid riigikogu liikmetele stressipallid

Nõo lasteaia Krõll lapsed tegid 101 stressipalli, mille kinkisid Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul riigikogu liikmetele. Kingitust käis vastu võtmas riigikogu esimees Eiki Nestor, kelle sõnul on stressipall riigikogu liikmele igati kasulik kingitus. Ta loodab, et iga riigikogu liige paneb selle stressipalli endale lähedale sahtlisse, et see vajadusel käepärast oleks.

Krõlli lasteaia Särakrõllide rühmal läks riigikogule stressipallide tegemiseks 101 õhupalli, kuus kilogrammi jahu ja 15 pakki tärklist. Kasvataja Vaike Tiitsi juhendamisel saigi leidlik kingitus rahvasaadikutele kahe nädalaga valmis. Tiitsi sõnul oli plaan Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks kingitus teha juba kevadel, ent hea mõte lasi end oodata, mistõttu jõuti teostuseni tükkmaad hiljem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mõte oli olemas ja siis hakkasime lastega poes iga päev käima. Tõime tärklist, jahu ja kuna meil oli ikkagi mõte see saladuses hoida, et ei läheks avalikkusesse see hea mõte, siis poemüüja kogu aeg vaatas meid kahtlustavalt, et mida te ometi seal teete, et jälle tulevad oma tärklise ja jahu järgi. Meie muudkui naeratasime ja ütlesime, et küll te meist varsti kuulete," ütles Särakrõllide rühma kasvataja Vaike Tiits.

Kasvataja sõnul meeldis lastele õhupallidest stressipallide meisterdamine koguni nii palju, et neid tehti kokku 150 ja sellestki ei saanud isu täis. Lapsed teadsid, mis on stressipalli eesmärk ja miks riigikogu liikmetel neid tarvis võib minna.

"Siis kui lähevad hästi kurjaks ja siis tahavad magama minna, siis nad võivad nendega ka magama minna isegi ja siis võivad veel kui tahavad kedagi lüüa, siis saab stressipalli katsuda," ütles stressipalli valmistanud Kerlis.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles, et on kingituse eest lastele väga tänulik ja lubas stressipallid kõigile riigikogu liikmetele kätte toimetada.

"Ma mõtlen tee peal välja, kuidas see kõige sobilikum on, et see peaks olema neil alati peaks neile jääma kätte, aga ka hinge ja pähe. Mina võtan küll laua peale kaasa enda oma. Ongi hea, teinekord kui mõnda kõnet kuulad, tahaks haamriga midagi muud teha, kui laua vastu lüüa eksju. Nüüd on hea stressipall kätte võtta," sõnas Nestor.

Niisiis võib riigikogu istungitel nii mõnelgi saadikul sinist, musta või valget stressipalli sõrmede vahel näha.